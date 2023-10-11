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За день в Одесу за українськими вантажами дісталися 3 судна

Від 16 вересня до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули вже 20 суден.

За день в Одесу за українськими вантажами дісталися 3 судна
Фото: Андрій Клименко

10 жовтня до портів Великої Одеси успішно дісталися 3 судна, що прибули за українськими вантажами.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він зазначив, що йдеться про наступні судна:

  • IMPERATOR, ІМО 9367906, дедвейт 18 981 т, прапор Маршаллові острови, судновласник Греція.
  • WU YANG GLORY, ІМО 9389825, дедвейт 75 500 т, прапор Ліберія, судновласник Гонконг, Китай.
  • FALCONA, ІМО 8891376, дедвейт 2 151 т, прапор Камерун, судновласник Україна.

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Таким чином, з 16 вересня до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули вже 20 суден загальним дедвейтом 668 879 тонн.

Як раніше повідомлялось, три чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

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