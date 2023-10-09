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Україна отримає від Азербайджану енергетичне обладнання

Країни також планують поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі. 

Україна отримає від Азербайджану енергетичне обладнання
Фото: report.az

Азербайджан продовжує надавати Україні допомогу для віднолення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко та посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили допомогу енергетичному сектору України та поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі. 

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Як стало відомо, до кінця 2023 року очікується надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої  50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. 

Нагадаємо, раніше Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

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