Україна отримає від Азербайджану енергетичне обладнання

Країни також планують поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі.

Азербайджан продовжує надавати Україні допомогу для віднолення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко та посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили допомогу енергетичному сектору України та поглиблення співпраці у нафтогазовій галузі.

Як стало відомо, до кінця 2023 року очікується надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.

Нагадаємо, раніше Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.