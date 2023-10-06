Кабмін погодив кандидатуру керівника держпідприємства "Ліси України"

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру генерального директора державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про Юрія Болоховця, який від травня цьго року є т.в.о. керівника "Лісів України".

Крім того, Кабмін призначив заступника голови Державної міграційної служби. Ним став Кахабер Берікашвілі.

Нагадаємо, Болоховець очолив держпідприємство в лютому 2021 року - воно тоді називалося Державним агентством лісових ресурсів. До цього він рік був заступником голови, а перед призначенням керував Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Цьогоріч у лютому уряд звільнив першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника.