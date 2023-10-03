Для внутрішніх потреб Україні вистачить 25% зібраного зерна, решту можна експортувати, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що цьогоріч Міністерство аграрної політики прогнозує врожай на рівні понад 79 млн тонн. Тож для внутрішніх потреб Україні достатньо близько 25% зібраного зерна, а решту можна експортувати. Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну.

"Україні слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Міністерство аграрної політики прогнозує врожай цього року на рівні понад 79 млн тонн, що на 10% більше, ніж було торік. Це збереже для України стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки.

"Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Тому що це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для голодуючих країн", – зазначив він.

У зв'язку з цим Кабмін сподівається на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю українського агроекспорту. На транзитні шляхи солідарності від ЄС, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори.

Нагадаємо, Україна ввела ліцензування на експорт зерна до п'яти країн східної Європи. Експорт зерна до п'яти країн відбуватиметься лише після їхньої згоди.