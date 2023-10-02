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Кабмін виділив більше 3 мільйонів гривень Держспецзв'язку на закупівлю військової техніки та обладнання

Уряд виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 3,1 млрд грн для закупівлі військової техніки та обладнання.

Кабмін виділив більше 3 мільйонів гривень Держспецзв'язку на закупівлю військової техніки та обладнання
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Кабінет міністрів України виділив 3,1 мільйони гривень для Державної служби спеціального зв'язку на закупівлю військового обладнання і техніки. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна."

Згідно з розпорядженням №876 від 29 вересня, уряд виділив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 3 089,33 млн грн на закупівлю військової техніки та обладнання, іншого військового майна для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави, з подальшим переданням такого майна у встановленому порядку у сферу управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Нагадаємо, у серпні Уряд виділив понад 43 млрд гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти спрямували на терміновий ремонт енергетичних обʼєктів, підтримку постраждалих громад, будівництво водогонів у Дніпропетровській області.

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