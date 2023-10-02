Кабмін виділив більше 3 мільйонів гривень Держспецзв'язку на закупівлю військової техніки та обладнання

Уряд виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 3,1 млрд грн для закупівлі військової техніки та обладнання.

Кабінет міністрів України виділив 3,1 мільйони гривень для Державної служби спеціального зв'язку на закупівлю військового обладнання і техніки. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна."

Згідно з розпорядженням №876 від 29 вересня, уряд виділив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 3 089,33 млн грн на закупівлю військової техніки та обладнання, іншого військового майна для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави, з подальшим переданням такого майна у встановленому порядку у сферу управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Нагадаємо, у серпні Уряд виділив понад 43 млрд гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти спрямували на терміновий ремонт енергетичних обʼєктів, підтримку постраждалих громад, будівництво водогонів у Дніпропетровській області.