​Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач, - ССО ЗСУ

Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу відновленню не підлягає.

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач ЧФ РФ.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Оновлена інформація по втратам противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу ЧФ РФ. Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на на ступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Будівля штабу відновленню не підлягає.

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.