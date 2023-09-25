Головне за ніч та ранок понеділка, 25 вересня: нічна атака на Одещину, 19 збитих "шахедів" та 11 "Калібрів"

Нічний удар по Одесі, понад 32 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи в Курську.

Уночі 25 вересня ворог спрямував на Одеську область 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

Росіяни також застосували 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти, повідомили Сили оборони Півдня.

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною. Однак ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Цей готель на Морському вокзалі бачив кожен, хто побував у Одесі.

"Оніксами" зруйновано також зерносховища. Минулося без постраждалих. Унаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Травмована жінка, їй надали медичну допомогу.

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя. Загалом під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: 12 крилатих ракет морського базування "Калібр", 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс", 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 11 крилатих ракет "Калібр" і 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Ворог завдав 1 ракетного та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засоби та 1 склад боєприпасів противника.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 276 270 військових, за минулу добу – близько 420 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі ворог атакував безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО збили ворожі дрони, однак уламки впали на будівлю промислового підприємства у Кривому Розі і спричинили пожежу. Вогонь оперативно загасили.

Упродовж минулої доби ворог двічі атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і поранених.

РФ упродовж доби атакувала 10 областей України, на Херсон скинула дві авіабомби, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також атак зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська, Харківська, Запорізька, Одеська, Донецька області.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок атаки безпілотніка в Курську пошкоджено будівлю МВС, пише "Ліга нет" із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За даними співрозмовників журналістів, відбулося пряме влучання. Очевидці заявляли, що над одним із районів Курська піднімався чорний дим. Росіяни визнали атаку, але заявили, що було пошкоджено "адміністративну будівлю та декілька будинків".

Також вони сказали, що нібито збили безпілотники над Брянською областю та окупованим Кримом.

Нагадаємо, вранці 24 вересня в Курську атакували будівлю ФСБ, а також нафтопереробний завод, розташований біля аеродрому.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!