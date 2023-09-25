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"Ліга" із посиланням на ГУР: унаслідок прямого влучання у Курську пошкоджена будівля МВС

Учора там атакували будівлю ФСБ. 

"Ліга" із посиланням на ГУР: унаслідок прямого влучання у Курську пошкоджена будівля МВС
Фото: відкриті джерела

Унаслідок атаки безпілотніка в Курську пошкоджено будівлю МВС, пише "Ліга нет" із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За даними співрозмовників журналістів, відбулося пряме влучання. Очевидці заявляли, що над одним із районів Курська піднімався чорний дим. 

Росіяни визнали атаку, але заявили, що було пошкоджено "адміністративну будівлю та декілька будинків". 

Також вони сказали, що нібито збили безпілотники над Брянською областю та окупованим Кримом. 

Вранці 24 вересня в Курську атакували будівлю ФСБ, а також нафтопереробний завод, розташований біля аеродрому.

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