Учора окупанти били по 23 населених пунктах Запоріжжя

Протягом доби 24 вересня російські окупанти здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог вдарив артилерією по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Всього зафіксовано 129 обстрілів.

Фото: Юрій Малашко

Росіяни атакували безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріли з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку. Також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, протягом суботи 23 вересня ворог 72 рази обстрілював територію Запорізької області. Унаслідок артилерійського обстрілу в Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.