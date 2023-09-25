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Упродовж минулої доби ворог обстрілював п’ять районів Харківщини

В Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався автомобіль КАМАЗ, водій госпіталізований у важкому стані.

Упродовж минулої доби ворог обстрілював п’ять районів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 24 вересня, ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти, село Чернещина Ізюмського району зазнало авіаційного удару. В районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі, горіли ліси та трава в полях. У селищі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено інфраструктуру.

Близько 15:00 в районі селі Андріївка Ізюмського району під час польових робіт на вибуховий пристрій наїхав автомобіль КАМАЗ. Водій 62-років отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані.

Сьогодні зранку, близько 6:30, ворог обстріляв Куп'янськ, пошкоджено господарчу споруду, сталася пожежа. Без постраждалих.

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Нагадаємо, протягом доби 23 вересня росіяни обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка.

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