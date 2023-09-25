3 штурмова проаналізувала хронологію даних про звільнення Андріївки: заява МО поширена без порушення норм

Третя окрема штурмова бригада, яка раніше називала опублікувану тодішньою заступницею міністра оборони Ганною Маляр інформацію про звільнення Андріївки передчасною, надала нове роз'яснення.

Військові проаналізували хронологію поширення даних про звільнення Андріївкі і перебіг подій у реальному часі та дійшли висновку, що МО отримало ці дані офіційно і поширило їх без порушення норм публікування. Про це йдеться у заяві бригади в Telegram.

"Заява про звільнення, опублікована Міністерством оборони, була отримана офіційними каналами комунікації та поширена відповідно до встановлених норм публікування. Інформація з фронту має свою специфіку. Подія, яка у новинах подається як доконаний факт, в бойовій обстановці для її учасників може виглядати неоднозначно" – пояснили в 3-їй штурмовій бригаді.

Військові додали, що рішення про публікацію такого типу інформації ухвалюється на рівень вище, і з ними не узгоджується.

Нагадаємо, вдень 14 вересня Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від окупантів Андріївку Донецької області. Третя штурмова бригада назвала інформацію про звільнення Андріївки "хибною і передчасною". Тоді допис Маляр було відредаговано. Замість слів "Андріївка наша" помістили текст "Андріївка! Ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших". У новому дописі заступниця глави Міноборони написала, що "відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".

Про звільнення Андріївки офіційно повідомив Генштаб уранці 15 вересня.

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук заявляв, що "коли Маляр написала про звільнену Андріївку – у ворога не було чіткого розуміння про втрату населеного пункту. Противник не міг звʼязатись з командирами батальйонів, які на той момент були вже ліквідовані і мав припущення що контроль за частиною села залишається у них". Кухарчук сказав, що після заяви Маляр ворог чітко зрозумів, що втратив село, і артилерія стала бити не прицільно, а масовано по периметру всього населеного пункту, а також ворог використав ФАБи. "При закріпі у 2 механізованого батальйону один загиблий, у нас поранені", – додав він, заявивши, що вважає відповідальною за це Маляр.