Головне за неділю, 24 вересня: відбиті атаки противника в районі Роботиного, ворожі обстріли Херсона

24 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, вихід вірмен з Нагорного Карабаху. Яким запам’ятається 578-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти знову вдарили по Херсону керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, обстріл стався близько 21-ої години.

Дві авіабомби росіяни випустили по обласному центру, ще дві - по Антонівці.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Ворог завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість Сили оборони завдали вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські засобів та склад боєприпасів противника.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 вересня – в нашій новині.

Одна з важливих трас на Бахмутському напрямку вже прострілюється нашими військовими, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут - Горлівка, яка за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА", - сказав він.

Російські окупанти ще мають декілька інших маршрутів, якими постачають необхідне угрупованню у Бахмуті. Це і траси, які ведуть з окупованої території.

"Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - додав Євлаш.

Уночі проти 24 вересня невідомі диверсанти провели успішну операцію у Московській та Калузькій областях Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. За даними українських розвідників, в Калінінці Московської області знищено паливозаправник у військовому містечку. А на території військової частини 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

У ГУР пообіцяли згодом показати фото та відео диверсійної операції.

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку 22 вересня зросла до 55 людей, повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти», — підтвердив він.

Малецький уточнив, що наразі 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина. Більшість постраждалих почуваються задовільно.

120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху поїдуть до Вірменії, побоюючись етнічних чисток, передає Reuters.

Прем'єр-міністр Вірменії також заявив, що його держава готова прийняти їх після поразки Карабаху.

Азербайджан натомість заявляє, що гарантуватиме права етнічного населення регіону та інтегруватиме регіон, але вірмени кажуть, що бояться репресій.

"Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять десятих відсотків вважають за краще залишити наші історичні землі", - радник президента самопроголошеної Республіки Арцах (Нагірний Карабах).

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