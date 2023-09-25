Окупанти відмовляють у виплатах на дітей, якщо ті не отримали паспорт РФ

Росіяни на окупованих територіях зменшуватимуть виплати на догляд за дітьми від 14 до 17 років до повного скасування, якщо ті не отримали російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни погрожують зменшити виплати за догляд над дитиною у разі якщо остання не отримала паспорт РФ (йдеться про дітей від 14 до 17 років)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при тому виплати будуть переглядатись у бік зниження аж до скасування нарахування соціальної допомоги, якщо вимогу щодо паспортизації буже проігноровано.

"Фактично одиноку мати чи батька дитини шантажують аби змусити дитину отримати червону макулатуру", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях закінчується підготовка до нового етапу мобілізації місцевого населення.