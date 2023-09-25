Головний рабин Дніпра, працівники "1+1", депутати та військові хочуть взяти Коломойського на поруки

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільярди 891 мільйон гривень.

Трансляцію засідання веде 5 канал у YouTube.

Захист просив скасувати арешт із альтернативою застави.

На засідання прийшли працівники телеканалу "1+1": телеведуча Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Ігор Циганик; телеведучий та актор Юрій Горбунов, ексміністр культури Олександр Ткаченко, депутат Олександр Дубінський, та інші.

Вони просять відпустити Коломойського на поруки. Про готовність це зробити заявили: головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, який сказав, що у бізнесмена є "загроза для життя"; двоє військових, які зазначили, що своїми діями у 2014 році Коломойський "врятував Україну" і не допустив створення "Дніпропетровської народної республіки".

Колишній заступник міністра енергетики та експосадовець "Нафтогаз України" Ігор Діденко також виступив на підтримку Коломойського і заявив, що той "ніколи нікого не обдурив".

З-поміж охочих взяти бізнесмена на поруки також були: чинний народний депутат Сергій Демченко ("Слуга Народу"), журналіст "1+1" Олександр Загородній, керівник "1+1 media" Ярослав Пахольчук та інші. Пахольчук, зокрема, заявив, що представляє "сотні "плюсівців", які хотіли прийти та підтримати Ігоря Валерійовича – гаранта незалежної журналістики".

Нагадаємо, 2 вересня СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави понад 509 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще в лютому 2023 року СБУ та БЕБ провели обшук вдома у Коломойського у Дніпрі через підозру в махінаціях навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Того ж дня СБУ викрила колишній менеджмент цих АТ у привласненні 40 мільярдів гривень в інтересах фактичних власників і бенефіціарів обох компаній. Як відомо, міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» були кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.

А 15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойському, збільшивши розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.