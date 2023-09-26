Унаслідок обстрілу Берислава поранено поліцейського

Правоохоронець зазнав поранення в Херсонській області під час атаки безпілотником.

Російська армія завдала удару по Бериславу ударними безпілотниками. Постраждав правоохоронець, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Пораненим є поліцейський із Дніпропетровської області. У нього уламкове поранення плеча.

В ОВА констатували збільшення активності ворожої авіації у попередні дні.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть себе", – закликав Прокудін.

Він уточнив також, що зросла кількість поранених унаслідок вчорашнього ворожого удару по Киселівці – до шести людей.

Вранці начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у Херсонській області росіяни продовжують використовувати тактичну авіацію та спрямовувати керовані авіабомби на населені пункти. 25 вересня росіяни вбили обстрілами в області трьох цивільних.