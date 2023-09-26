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У Польщі заявили, що ракета, яка торік впала у Пшеводуві, була українською

Польські експерти стверджують, що ракета, яка впала минулого року у Пшеводуві після масованої ракетної атаки Росії, була українською.

У Польщі заявили, що ракета, яка торік впала у Пшеводуві, була українською

Польські слідчі заявили, що 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки РФ по Україні, у Пшеводуві впала українська зенітна ракета С-300 5-В-55 російського виробництва. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела.

Прокуратура Польщі стверджує, що знає, з якого місця ППО України вона була запущена. Такі висновки експерти зробили попри відсутність співпраці з української сторони, яка «досі не надала Польщі жодних матеріалів». 

"Ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст. На поточному етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана. Ми направили заявку про правову допомогу в Україну і чекаємо на відповідь", — зазначає речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Такий висновок був підготовлений «на основі багатьох джерел, заснованих на комплексних, засекречених висновках національних служб, і в цілому схвалений Військовим інститутом техніки озброєння», — пише видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що під час масованого російського обстрілу України 15 листопада ракети ППО з боку України були випущені парами — одна влучила в ціль, а інша продовжила летіти.

За даними розслідування прокуратури Польщі, ракета нібито не могла бути випущеною з Росії, оскільки вона має радіус дії від 75 до 90 км. У той час російські позиції були в такому місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводува. Вони також відкинули можливість, що ракету могли запустити з Білорусі.

Нагадаємо, 15 листопада, 2022 Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару з початку вторгнення по Україні. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі пізніше заявило, що вона була «російського виробництва». Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів.

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