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"Дрони будуть використовуватися ворогом у ще більшій кількості", – Ігнат попередив про небезпеку обстрілів

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про плани РФ щодо атак за допомогою БПЛА.

"Дрони будуть використовуватися ворогом у ще більшій кількості", – Ігнат попередив про небезпеку обстрілів
Фото: "Радіо Свобода"

Сьогодні вночі ворог знову атакув Україн ракетами декількох типів, зокрема "Іскандерами" та Х-59, а також дронами-камікадзе. При цьому, ймовірно, надалі ворог буде активніше застосовувати саме БПЛА. Про це під час телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, – пише "РБК Україна". 

"Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються", – розповів він.

Вночі 26 вересня ворог атакува Україну 38 БПЛА одразу з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Росія).

"Кожен дрон має свій маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Цього разу знищено 26 БПЛА", – зазначив Ігнат.

Речник зазначає, що дрони-камікадзе стійкі до радіоелектронної боротьби, що, відповідно, ускладнює завдання для ППО.

"Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення", – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки, на Одещині постраждали двоє людей та пошкоджена припортова інфраструктура, а в Черкаській області є влучання в об'єкт інфраструктури. Українська ППО збила 26 із 38 ворожих "шахедів".

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