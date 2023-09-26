РФ атакувала в Черкаській області інфраструктурний об'єкт

Чотири безпілотники вдалося збити, але є влучання.

Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками інфраструктурний об'єкт у Черкаській області.

За попередніми даними, поранених немає. Про це голова ОВА І. Табурець повідомив у Telegram.

"Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", – повідомив він.

За даними Повітряних сил, росіяни застосували 38 ударних безпілотників. ППО вдалося збити 26. Є влучання в припортову інфраструктуру Одеської області – там поранені щонайменше двоє людей.