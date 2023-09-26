​Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Були влучання в Кривому Розі та на Нікопольщині

Люди, на щастя, не постраждали.

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Лисак у Telegram.

"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. «Приліт» стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", – написав він.

Також уночі ворог тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередачі.

Люди, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, вночі 25 вересня ворог атакував Дніпропетртовщину безпілотниками. Сили ППО збили ворожі дрони, однак уламки впали на будівлю промислового підприємства у Кривому Розі і спричинили пожежу. Вогонь оперативно загасили.

Уночі 24 вересня окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок, приватні будинки та інфраструктуру.