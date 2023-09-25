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В Києві до зими обмежать рух Кільцевою дорогою

Рух транспорту буде обмежений на двох смугах у кожному напрямку.

В Києві до зими обмежать рух Кільцевою дорогою
Фото: Пресслужба КМДА

В середу, 27 вересня, в Києві розпочнеться капітальний ремонт на ділянці Кільцевої дороги від виїзду з м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. 

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Крім того, буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Трублаїні та з вул. Трублаїні на Кільцеву дорогу в сторону Одеської площі.

Нагадаємо, до 00:00 1 жовтня в Києві буде обмежено рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

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