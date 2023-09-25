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Британські сапери навчають українських військових знешкоджувати міни

Значна частина тренувань проходить у районі, створеному для імітації умов, схожих на передову.

Британські сапери навчають українських військових знешкоджувати міни
Фото: Уряд Британії

Сапери Корпусу королівських інженерів британської армії провели для українських військових тренінг зі знешкодження вибухових боєприпасів, мін та інших вибухових пристроїв.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.

«Міни є однією з найбільших перешкод для Збройних Сил України. Для успіху контрнаступу, що триває, критично важливо, щоб Україна мала ресурси для боротьби з мінами; цей ретельний і спеціалізований навчальний комплекс навчає солдатів розпізнаванню боєприпасів, методам утилізації та процедурам пошуку для боротьби із саморобними вибуховими пристроями, мінами, мінами-пастками та розтяжками», — наголосили в британському уряді.

Навчання включає в себе, як ознайомчі зведення про загрозу, планування операції зі знешкодження мін, а також практичні заняття з очищення не тільки величезних ділянок землі, але й систем траншей, бункерів і цивільних будівель.

Солдати використовують металошукачі та комплекти для вилучення мін, а також навчаються, як адаптувати наявне обладнання на передовій. Значна частина тренувань проходить у районі, створеному для імітації умов, схожих на передову, де Збройні Сили України стикаються з мінними полями, мінами-пастками та саморобними вибуховими пристроями.

Навчальний процес, розроблений на запит з України, відбувається в Польщі і розроблений на основі відгуків українських саперів, деякі з яких служать на передовій ще з 2014 року.

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Нагадаємо, що у Великій Британії інструктори з Австралії в межах навчальної операції "Інтерфлекс" допомагали українським військовим відпрацьовувати підготовку до активних дій під час проходження психологічної смуги посеред густих лісів.

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