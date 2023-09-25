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Окупанти посилено будують укріплення під Маріуполем, - Андрющенко

Біля міста працюють бетоновози.

Окупанти посилено будують укріплення під Маріуполем, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі в захопленому Маріупольському районі Донецької області. 

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: с.Нікольське - с. Стародубівка - Розівка (Запорізька область)", - розповів він.

За словами радника мера, окупанти облаштовують там "повний набір" укріплень.

"Окрім деревини та "зубів дракону" почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", - зазначив Андрющенко.

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Нагадаємо, що 17 вересня Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі знову посилили "заходи безпеки". 

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