Окупанти посилено будують укріплення під Маріуполем, - Андрющенко

Російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі в захопленому Маріупольському районі Донецької області.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: с.Нікольське - с. Стародубівка - Розівка (Запорізька область)", - розповів він.
За словами радника мера, окупанти облаштовують там "повний набір" укріплень.
"Окрім деревини та "зубів дракону" почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", - зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, що 17 вересня Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі знову посилили "заходи безпеки".