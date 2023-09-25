Перші танки Abrams уже в Україні, – Зеленський

Перші американські танки Abrams уже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Танки вже готуються підсилити бригади. Зеленський висловив вдячність за виконання домовленостей.

"Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – заявив він.

На сьогоднішній нараді щодо синхронізації безпекових напрямків також доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Обговорювали наслідки обстрілів Одеської області та посилення ППО.

"Підготовка до зими. Прем’єр-міністр Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і «Пунктів незламності». Готуємо рішення, щоб їхній пошук був максимально простим і швидким", – додав президент.

США погодилися надати танки Abrams у січні 2023, коли Україна закликала союзників посилити її для контрнаступу важкою технікою. Було домовлено надати 31 танк Abrams. Навчання українців на цих танках почалося у травні.

При цьому спочатку у Пентагоні говорили, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність і високу вартість обслуговування.

З рішенням Вашингтона надати свої танки пов'язували згоду Німеччини надати свої "Леопарди". Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечував, що рішення Берліна залежить від Вашингтона.

Abrams – це основний бойовий танк США. Україна отримає модифікацію M1. За даними медіа, Україна отримає до них боєприпаси зі збідненим ураном.