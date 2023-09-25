Чин української мови зруйнує Карфаген пропаганди

Від початку повномасштабного вторгнення світ розкрив очі на звірства оскаженілої росії. Масовані ракетні обстріли українських міст підштовхнули західних експертів проаналізувати не тільки нинішні реалії, але й заглибитись в ідеологічні аспекти розпочатої кремлем війни. Крім того, про злодіїв не тільки пишуть з маленької, - їх системно викидають на смітник історії та ведуть під руки до лави підсудних. Минулий тиждень був тому підтвердженням: виступ Президента України Володимира Зеленського на Радбезі ООН, “Рамштайн”, збільшення міжнародної підтримки та допомоги. А ще - Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову України до рф про геноцид.

Аналітичний центр Atlantic Council зазначає, що путінська пропагандистська машина більше десяти років готувала російську громадськість до геноциду, який вони зараз здійснюють в Україні. “Цей процес включав скоординоване просування антиукраїнських повідомлень… А українська мова та всі інші прояви української національної ідентичності були висміяні як штучні та історично нелегітимні”, - зазначає Тарас Кузьо, британський та канадський політолог українського походження.

В італійському медіа “Aspenia Online” вийшла стаття, в якій аналізується російська дезінформація про український конфлікт з 2014 року. Експерти наголошують, що міф про так зване “пригнічення російськомовного населення в Україні” є одним з найпопулярніших наративів російської дезінформації щодо мотивів вторгнення в Україну. Цей наратив активно використовувався під час анексії Кримського півострова та окупації окремих частин Луганської та Донецької областей в 2014-му. Ідентичний наратив активно поширювався і з початком повномасштабної війни в лютому 2022 року.

Основний комплекс російської дезінформації та пропаганди будується навколо “мовного переслідування”. Експертка Юлія Ященко, кандидат європейської історії Римського університету Сапієнца зазначає, що ця ідея поширюється російськими медіа та включена до шкільної програми молодшої, середньої та старшої школи (орієнтована на учнів від 6 до 19 років) в рамках спеціалізованих уроків “Розмови про важливе”, які були організовані з ініціативи в. путіна. “На цих уроках стверджується, що на території України переслідують і вбивають російськомовне населення, тому й розпочато військову операцію”, - йдеться у статті “Aspenia Online”.

Стокгольмський центр східноєвропейських досліджень “Sceeus” оприлюднив доповідь щодо мовної ситуації в Україні. В документі говориться про те, що зусилля російської лінгвістичної пропаганди мали масштабні зворотні результати: “У той час, як війна вирує, докази вказують на відродження української мови. В Україні не лише ті, хто розмовляв українською до конфлікту, але й раніше російськомовні громадяни зараз гуртуються навколо української мови як символу національної єдності”, - йдеться в документі.

Експерти Стокгольмського центру зазначають, що мова та її роль у формуванні ідентичності століттями стояла в авангарді української історії, сьогодні ж ми є свідками розкриття нової глави в цій історії - у мовній ситуації України тектонічні зміни, українська здобула величезний авторитет як мова національного єднання. В документі наголошується, що через розпочату путіним війну світ дізнається більше про російські звірства, відтак майбутнє російської мови в Україні з кожним днем стає все похмурішим.

Автори доповіді стверджують, що значення мови як фактора формування людської особистості не може бути переоцінений. Державні установи в західних демократіях, які бажають підтримати Україну та сприяти її європейській інтеграції мають не нехтувати мовним питання. Одна з рекомендацій - “зробити славістику в західних освітніх і наукових установах менш русоцентричною”. В цьому контексті і ми маємо працювати, всіляко сприяючи утвердженню української мови не тільки в Україні, але й за кордоном. А це - відкриття української філології, кафедр українознавства, центрів українознавчих студій у провідних університетах світу, які мають стати амбасадорами української мови та української культури за кордоном.

Сьогодні наша мова - маркер цивілізаційної боротьби, який відіграє визначальну роль для єдності та майбутнього України. Поборемо!