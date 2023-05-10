Більшість громадян розмовляють українською в побуті і слухають вітчизняну або західну музику, – опитування

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група 55+.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну значно більше громадян почали спілкуватися українською мовою в повсякденному спілкуванні.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research "Градус супільства під час війни".

Так, якщо до повномасштабної війни більшість респондентів в побуті зазвичай розмовляли російською мовою (56%), а українською користувалися 43%, то наразі картина протилежна: більшість у повсякденному житті спілкується українською – 61%.

Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%) та у Києві (+23%), а також у східному (+19%) регіоні України.

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь (18-24 роки), та старша вікова група (55-60 років).

Що ж до споживання музики виконавців з країни-агресора, то майже половина опитаних громадян України (45%) повністю відмовилися від її прослуховування. Ще 20% респондентів стверджують, що не слухали її і до війни. Близько чверті респондентів (22%) продовжують слухати, але значно менше, ніж раніше.

І лише 7% опитаних слухають такий контент у тому ж обсязі.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 1 хвиля - 28 лютого – 1 березня 2022, 2 хвиля – 8 березня 2022, 3 хвиля – 28 березня 2022, 4 хвиля – 20 квітня 2022, 5 хвиля – 23 травня 2022, 6 хвиля – 28-30 липня 2022 року, 7 хвиля – 27-30 грудня 2022 року, 8 хвиля – 24-25 квітня 2023. Розмір вибірки: 1 хвиля - 2144 респондентів, 2 хвиля – 1743 респонденти, 3 хвиля – 1019 респондентів, 4 хвиля – 1027 респондентів, 5 хвиля – 1133 респондентів, 6 хвиля – 1030, 7 хвиля – 1140, 8 хвиля – 1000.

Нагадаємо, в березні результати опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова показали, що частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.

При цьому зазначалося, що молодь частіше називає українську мову рідною, ніж старше покоління.

Також, за даними опитування "Київ цифровий", більше третини опитаних жителів столиці (33%) перейшли на українську мову після російського військового втргнення в Україну.