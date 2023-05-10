У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
ГоловнаСуспільствоЖиття

Більшість громадян розмовляють українською в побуті і слухають вітчизняну або західну музику, – опитування

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група 55+.

Більшість громадян розмовляють українською в побуті і слухають вітчизняну або західну музику, – опитування
Фото: comments.ua

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну значно більше громадян почали спілкуватися українською мовою в повсякденному спілкуванні.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research "Градус супільства під час війни".

Так, якщо до повномасштабної війни більшість респондентів в побуті зазвичай розмовляли російською мовою (56%), а українською користувалися 43%, то наразі картина протилежна: більшість у повсякденному житті спілкується українською – 61%.

Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%) та у Києві (+23%), а також у східному (+19%) регіоні України.

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь (18-24 роки), та старша вікова група (55-60 років).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Що ж до споживання музики виконавців з країни-агресора, то майже половина опитаних громадян України (45%) повністю відмовилися від її прослуховування. Ще 20% респондентів стверджують, що не слухали її і до війни. Близько чверті респондентів (22%) продовжують слухати, але значно менше, ніж раніше.

І лише 7% опитаних слухають такий контент у тому ж обсязі.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 1 хвиля - 28 лютого – 1 березня 2022, 2 хвиля – 8 березня 2022, 3 хвиля – 28 березня 2022, 4 хвиля – 20 квітня 2022, 5 хвиля – 23 травня 2022, 6 хвиля – 28-30 липня 2022 року, 7 хвиля – 27-30 грудня 2022 року, 8 хвиля – 24-25 квітня 2023. Розмір вибірки: 1 хвиля - 2144 респондентів, 2 хвиля – 1743 респонденти, 3 хвиля – 1019 респондентів, 4 хвиля – 1027 респондентів, 5 хвиля – 1133 респондентів, 6 хвиля – 1030, 7 хвиля – 1140, 8 хвиля – 1000.

Нагадаємо, в березні результати опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова показали, що частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.

При цьому зазначалося, що молодь частіше називає українську мову рідною, ніж старше покоління.

Також, за даними опитування "Київ цифровий", більше третини опитаних жителів столиці (33%) перейшли на українську мову після російського військового втргнення в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies