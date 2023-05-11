Влада Києва розриває договори із недобросовісним перевізником на чотирьох автобусних маршрутах, - КМДА

Раніше перевірка встановила, що автоперевізник, зокрема, використовує транспортні засоби, які не відповідають основним вимогам конкурсу.

Влада Києва розриває договори із перевізником ТОВ «Транс-Сіті» на автобусних маршрутах №№ 150, 205, 599, 600.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

“Департамент транспортної інфраструктури розриває договори із недобросовісним перевізником, що працює на автобусних маршрутах №№ 150, 205, 599, 600”, - йдеться в повідомленні.

Маршрути №№ 599, 600 планують закрити, оскільки вони на окремих ділянках дублюються комунальним транспортом. Натомість, як зазначається, кількість рухомого складу на маршрутах КП “Київпастранс” буде збільшено.

Йдеться, зокрема, про наступні маршрути КП “Київпастранс”: автобуси № 44, тролейбуси №№ 29, 50, трамваї №№ 22, 28, 33 (дублюють на окремих ділянках автобусний маршрут в режимі маршрутного таксі № 600); автобуси №№ 87, 108 (дублюють № 599).

Маршрути №№ 150 і 205 обслуговуватиме інший перевізник, якого оберуть на прозорому конкурсі відповідно до вимог законодавства.

“На всіх чотирьох автобусних маршрутах працював один недобросовісний перевізник – ТОВ “Транс-Сіті”, - йдеться в повідомленні.

У департамені нагадали, що на початку травня перевірку роботи автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі здійснювала міжвідомча територіальна робоча група з питань функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезень.

Перевірка, зокрема, встановила, що автоперевізник використовує на маршруті № 150 транспортні засоби, які не відповідають основним вимогам конкурсу.

Нагадаємо, влітку минулого року ДБР затримало одного із заступників начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Його підозрювали у тому, що він систематично брав "данину" з київських автоперевізників. За даними слідства, розмір хабарів сягав кількасот тисяч доларів.

Наприкінці грудня 2021 року ДБР провело обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Їх було здійснено у межах кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників про начебто неправильне розірвання договорів із ними.

У червні 2021 року невідомі особи намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.