ДБР затримало посадовця КМДА, який систематично брав "данину" з київських автоперевізників

Співробітники ДБР затримали одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який систематично брав хабарі від приватних автобусних перевізників столиці.

Про це повідомило бюро на своєму офіційному сайті.

"Чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати данину. Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві", – йдеться у повідомленні.

Посередником зловмисника був його близький друг, який очолював одне з державних підприємств столиці.

ДБР задокументувало, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тис. доларів США за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. американських доларів – за продовження чотирьох договорів на перевезення пасажирів. Хоча, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив "правильне рішення", зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення.

Такі побори тривали ще до початку повномасштабної російської агресії, адже перевізник вже "сплачував" данину посадовцю. Ці факти також задокументовано працівниками ДБР.

У бюро зазначають, що постійний тиск чиновників сприяв підвищенню тарифів на перевезення для громадян, а це збільшило соціальне навантаження на мешканців столиці.

Повідомляється, що ДБР затримало високопосадовця та його спільника "на гарячому" під час одержання чергового хабаря у сумі 220 тис. доларів США.

"У межах розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна), тривають першочергові слідчі дії. Проведено вісім обшуків, у тому числі у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу", – додали у бюро.

На цю ситуацію вже відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він подякував за професійну і оперативну роботу правоохоронцям та зазначив, що міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією.

"Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями. Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків", – зазначив Кличко на своєму каналі у Telegram.

"Прикро, що коли наші захисники б’ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим", – додав мер Києва.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року ДБР провело обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Їх було здійснено у межах кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників про начебто неправильне розірвання договорів із ними.