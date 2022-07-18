Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Україна 36 учасниця цього договору.

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Україна повністю завершила процедуру ратифікації Стамбульської конвенції та передала ратифікаційну грамоту заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.

Про це повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Бурич у Twitter.

I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 18, 2022

"Україна є 36 країною-учасницею цього знакового договору", - повідомила вона.

Нагадаємо, 20 червня депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата в члени ЄС, а Зеленський підписав закон про її ратифікацію.

Перед тим, Рада Церков закликала парламент зняти з розгляду питання ратифікації.