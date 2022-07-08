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За незаконні дії з коштами ЄС запровадять кримінальну відповідальність

Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій.

За незаконні дії з коштами ЄС запровадять кримінальну відповідальність
Очільник БЕБ Вадим Мельник
Фото: Макс Требухов

В Україні за незаконні дії з коштами Європейського Союзу планується запровадити кримінальну відповідальність.

Відповідну норму Кримінального кодексу розробляють Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами.

Попередньо йдеться про статтю 210-1 “Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу”.

“Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час Міжнародної конференції в Лугано українська сторона домовилася про $1,9 млрд допомоги.

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