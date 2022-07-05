В Україні судитимуть працівника УДО, який перейшов на бік ворога

Закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України, якого обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

“Обвинувачений порушив військову присягу та перейшов на бік ворога. До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території у с. Нова Басань Чернігівської області”, – йдеться у повідомленні.

Він виконував накази командирів військовослужбовців РФ та надавав їм безпосередню допомогу.

Чоловік поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, грабував мiсцевий магазин та зi зброею здійснював патрулювання території.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою.