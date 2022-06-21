Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
ГоловнаПраво

Венедіктова зустрілася зі спецпредставником ЄС з прав людини

Еймон Гілмор, зокрема, привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції. 

Венедіктова зустрілася зі спецпредставником ЄС з прав людини

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч зі Спеціальним представником Євросоюзу з прав людини Еймоном Гілмором.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Гілмор, зокрема, оглянув місця вчинення воєнних злочинів РФ в Ірпені та Бучі та поспілкувався з потерпілими.

У ході зустрічі сторони обговорили роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативної групи, створеної ЄС, США та Великобританією для Офісу Генпрокурора. 

“Практична експертна допомога та робота разом із іноземними колегами «на землі» – запорука ефективності розслідувань воєнних злочинів та правосуддя на національному і міжнародному рівні. Наш нинішній результат – 118 підозрюваних і вже 6 вироків, став можливий завдяки тому, що ми були не одні на юридичному фронті”, – підкреслила Генпрокурор. 

Спецпредставник ЄС з прав людини також привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції. 

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада України на засіданні 20 червня ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства — це міжнародна угода, уперше підписана у 2011 році. Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також