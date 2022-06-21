Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч зі Спеціальним представником Євросоюзу з прав людини Еймоном Гілмором.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Гілмор, зокрема, оглянув місця вчинення воєнних злочинів РФ в Ірпені та Бучі та поспілкувався з потерпілими.

У ході зустрічі сторони обговорили роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативної групи, створеної ЄС, США та Великобританією для Офісу Генпрокурора.

“Практична експертна допомога та робота разом із іноземними колегами «на землі» – запорука ефективності розслідувань воєнних злочинів та правосуддя на національному і міжнародному рівні. Наш нинішній результат – 118 підозрюваних і вже 6 вироків, став можливий завдяки тому, що ми були не одні на юридичному фронті”, – підкреслила Генпрокурор.

Спецпредставник ЄС з прав людини також привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада України на засіданні 20 червня ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства — це міжнародна угода, уперше підписана у 2011 році. Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок.