Суд заборонив діяльність партії Мураєва "Наші"

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію Євгена Мураєва "Наші". Ця політсила позначена Міністерством юстиції як проросійська.

Рішення про заборону ухвалено на засіданні 14 червня. Про це руху ЧЕСНО повідомила представниця Мінʼюсту.

Майно за рішенням суду має бути передано державі, однак партія все ще може оскаржити вирок у Верховному Суді.

Журналістів та представників громадськості колегія суддів на засідання не допустила. Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора журналісти відвідували засідання щодо заборони трьох інших партій.

"Відкриті судові розгляди подібних проваджень можуть суттєво допомогти уникнути успішних апеляцій з боку відповідачів", – вважає лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Партія "Наші" – проєкт Євгена Мураєва, який у 2006 році став депутатом Харківської обласної ради від партії “Віче” (зараз “Акцент”).

Мураєв невдало висувався на виборах до парламенту України в списку блоку КУЧМА у 2007 році. Потім знову обрався до Харківської облради, але вже від “Партії регіонів” (2010). Від неї він вперше пройшов до парламенту у 2012 році (181 округ). У 2014 році Мураєв знову переміг на 181 окрузі, вже як самовисуванець. У парламенті політик приєднався до фракції Опозиційний блок.

У 2017 році Євгеній Мураєв спільно з Вадимом Рабіновичем почали розвивати партію “За життя”. Потім Мураєв став розкручувати власну партію. Мураєв володів каналом NewsOne, але потім продав його нардепові від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також володів каналом НАШ. У лютому, до повномасштабного вторгнення Росії, проти цього каналу РНБО впровадила санкції.

Нагадаємо, нагадаємо, крім партія "Наші", заборонена діяльність ще трьох політсил, зокрема Опозиційний блок "Соціалісти". Загалом Мін’юст подав позови про заборону понад 10 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність “призупинило” РНБО.