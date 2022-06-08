Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ГоловнаПраво

НАБУ завершило досудове слідство по справі нардепа Шахова про недекларування майна

За даними бюро, парламентар не вніс до декларації майно своєї співмешканки вартістю в понад 87 млн гривень. 

НАБУ завершило досудове слідство по справі нардепа Шахова про недекларування майна
Фото: facebook

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо недекларування народним депутатом України 88 млн гривень.

За даними слідства, народний депутат не вніс до електронної декларації за 2020 рік відомості про майно і доходи, власником яких є жінка, з якою він має спільний побут та виховує трьох спільних дітей. Про це повідомили в Telegram-каналі НАБУ. Там не назвали імені парламентаря, але йдеться про представника групи "Довіра" Сергія Шахова

Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн:

  • офісне приміщення
  • 13 квартир в центрі Києва
  • 8 паркомісць
  • 2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів
  • 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області
  • 2 автівки
  • нежитлова нерухомість
  • частки у низці суб'єктів господарювання
  • доходи від продажу нерухомості.

Підозра депутату оголошена за ст. 366-2 Кримінального кодексу України – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Цей злочин карається штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Шахову оголосили підозру в листопаді 2021 року, але тоді йшлося про недекларування майна на меншу суму – 59,5 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також