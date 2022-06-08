НАБУ завершило досудове слідство по справі нардепа Шахова про недекларування майна

За даними бюро, парламентар не вніс до декларації майно своєї співмешканки вартістю в понад 87 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо недекларування народним депутатом України 88 млн гривень.

За даними слідства, народний депутат не вніс до електронної декларації за 2020 рік відомості про майно і доходи, власником яких є жінка, з якою він має спільний побут та виховує трьох спільних дітей. Про це повідомили в Telegram-каналі НАБУ. Там не назвали імені парламентаря, але йдеться про представника групи "Довіра" Сергія Шахова.

Загалом йдеться про активи на 87,6 млн грн:

офісне приміщення

13 квартир в центрі Києва

8 паркомісць

2 будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області

2 автівки

нежитлова нерухомість

частки у низці суб'єктів господарювання

доходи від продажу нерухомості.

Підозра депутату оголошена за ст. 366-2 Кримінального кодексу України – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Цей злочин карається штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Шахову оголосили підозру в листопаді 2021 року, але тоді йшлося про недекларування майна на меншу суму – 59,5 млн грн.