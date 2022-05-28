В Україні заарештували активи "Роснафти" на майже 23 млн грн

Підприємство використовувало активи для фінансування війни Росії проти України.

Шевченківський районний суд Києва конфіскував активи "Роснафти". Арешт наклали на майже 23 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Кошти перебувають на рахунку банківської установи, яка належать "Роснафті" та контролюється країною-агресором. Прокурори встановили, що російське підприємство використовувало власні активи для фінансування злочинної діяльності та широкомасштабної війни Росії проти України.

Відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.

Нагадаємо, що Україна вимагає від Німеччини або зупинити, або різко скоротити потоки природного газу в газогоні "Північний потік-1".