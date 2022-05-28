Україна закликає Німеччину зупинити "Північний потік-1"

Цей потік працював на умовах винятку задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи.

Україна вимагає від Німеччини або зупинити, або різко скоротити потоки природного газу в газогоні "Північний потік-1".

Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає "Радіо Свобода".

"Ми разом з Нафтогазом надіслали звернення до міністерства економіки Німеччини щодо зупинки «Північного потоку-1». Цей потік працював на умовах винятку задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи. Але після російського вторгнення в Україну підстав, на основі яких працював «Північний потік-1», більше немає. Тож задля гарантування безпеки нашої країни через гарантування безпеки нашої ГТС ми звернулись до Німеччини з такою вимогою", - розповів Макогон.

Ми потребуємо вашої підтримки! Звернення LB.ua до читачів

Він зазначив, що Україна готова і може надати альтернативний транспортний маршрут трубопроводу, що проходить дном Балтійського моря.

"Північний потік-1" проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року.

Нагадаємо, як повідомляли, Німеччина вже зупинила газовий проєкт "Північний потік-2" на знак покарання за вторгнення Росії в Україну.

Наразі європейські країни зменшують свою енергетичну залежність від Росії, яка використовує доходи від продажу газу, нафти та вугілля для фінансування війни проти України. У квітні Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв. Йдеться, зокрема, про цілковиту відмову від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2".