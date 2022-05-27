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​ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу цього року

Він передбачає, зокрема, обмеження постачання газу для промисловості.

​ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу цього року
Фото: Оператор ГТС України

Європейський Союз розробляє план дій на випадок, якщо Росія вирішить припинити постачання газу цього року.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповіла єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає "Європейська правда".

План дій ЄС передбачає заходи обмеження постачань газу для промисловості і при цьому оминає домогосподарства. Також ЄС зараз намагається закачати якомога більше газу і зможе замінити дві третини постачань цього року.

Раніше за відмову сплачувати за російський газ рублями РФ відключила від постачань Польщу, Болгарію та Фінляндію.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною. Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів... Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій", зазначила Сімсон.

На промисловість у ЄС припадає 27% споживання газу, а найбільшими споживачами є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 40% постачань газу до ЄС були з РФ. Зараз цей показник знизився до 26%.

Нагадаємо, 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набувають чинності з 1 квітня. Уповноваженим банком призначено Газпромбанк.

Міністри G7 домовилися не платити Росії за газ у рублях. Докладніше про те, навіщо РФ вимагає оплату рублями і до чого це призведе, читайте в матеріалі LB.ua "Дерев’яним по санкціях".

18 травня Європейська комісія схвалила план переходу на відновлювані джерела енергії та відмови від енергоресурсів із Росії. REPowerEU передбачає остаточну відмову від російського газу "суттєво раніше" від 2030 року. До кінця 2022 року в Єврокомісії вважають можливим скоротити купівлю "блакитного палива" у РФ на дві третини, а нафти та нафтопродуктів – майже цілковито, крім кількох країн Центральної Європи без виходу до моря.

Також у ЄС планують до 2030 року наростити частку відновлюваної енергії до 45% і скоротити енергоспоживання на 13%.

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