У Євросоюзі схвалили план відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія в середу, 18 травня, схвалила план переходу на відновлювані джерела енергії та відмови від енергоресурсів із Росії.

План під назвою REPowerEU на пресконференції в Брюсселі представили виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс і єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Німецька хвиля.

План зосереджується передусім на газі з РФ, адже його неможливо повністю замістити закупівлею в інших постачальників.

REPowerEU передбачає остаточну відмову від російського газу "суттєво раніше" 2030 року. До кінця 2022 року в Єврокомісії вважають можливим скоротити купівлю "блакитного палива" у РФ на дві третини, а нафти та нафтопродуктів – майже цілковито, за винятком кількох країн Центральної Європи без виходу до моря.

REPowerEU передбачає заходи в трьох сферах: економію енергії, диверсифікацію джерел постачання та прискорену розбудову відновлюваної енергетики. Реалізація плану потребуватиме залучення до 300 млрд євро. Близько 10 млрд євро підуть на фінансування відсутніх ланок інфраструктури газу, ЗПГ та нафти. Решта – на прискорення та розширення переходу до чистої енергії.

"Ми знаємо, що коли Європа діє спільно, у неї більше впливу. Лідери урядів ЄС домовилися про створення платформи для спільної закупівлі газу, ЗПГ та водню. У рамках REPowerEU ми пропонуємо спільний механізм закупівель та спільну роботу з країнами-постачальниками", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також у ЄС планують до 2030 року наростити частку відновлюваної енергії до 45% та скоротити енергоспоживання на 13%.

За словами фон дер Ляєн, пропонується ввести зобов'язання щодо встановлення сонячних батарей на дахах комерційних та громадських будівель з 2025 року та для нових житлових будівель з 2029 року.