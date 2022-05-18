Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

Тексти відповідних законопроєктів оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб", – йдеться у проєкті №7389.

Згідно з проєктом закону №7390 глава держави пропонує продовжити строк загальної мобілізації із 25 травня також на 90 діб.

Наразі документи направлено на розгляд профільного комітету парламенту.

Раніше повідомляли, що глава держави вніс до Верховної Ради два законопроекти – про продовження строку дії воєнного стану та про продовження проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було впроваджено рішенням Верховної Ради 24 лютого, в день повномасштабного наступу російських окупантів.

Потім його продовжили ще на місяць