​Шуфрич покинув Україну, - Осачук

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув територію України.
Про це на пресконференції повідомив керівник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, передає Молодий Буковинець.
Він не розповів подробиць, лише зазначив - має інформацію, що Нестор Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне".
Очільник Чернівецької ОВА також додав, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ переховуються від мобілізації.
Нагадаємо, 4 березня бійці територіальної оборони Києва затримали Шуфрича під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.
Наступного дня його відпустили - депутат заявив, що робив селфі.