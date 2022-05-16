​Шуфрич покинув Україну, - Осачук

Через КПП "Порубне" нардеп виїхав за кордон.

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув територію України.

Про це на пресконференції повідомив керівник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, передає Молодий Буковинець.

Він не розповів подробиць, лише зазначив - має інформацію, що Нестор Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне".

Очільник Чернівецької ОВА також додав, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ переховуються від мобілізації.

Нагадаємо, 4 березня бійці територіальної оборони Києва затримали Шуфрича під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.

Наступного дня його відпустили - депутат заявив, що робив селфі.