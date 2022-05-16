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Кулеба запросив Євросоюз очолити відбудову одного із зруйнованих регіонів України

ЄС підтримуватиме економічне відновлення України.

Кулеба запросив Євросоюз очолити відбудову одного із зруйнованих регіонів України
Фото: Twitter Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Європейський Союз очолити відбудову одного зі зруйнованих війною регіонів України.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

"Зустрівся з єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні. З ініціативи президента України Володимира Зеленського я запросив ЄС очолити відбудову одного зі зруйнованих війною регіонів України", – написав він.

Міністр додав, що ЄС також підтримуватиме економічне відновлення України, подальшу інтеграцію товарів і послуг у єдиний ринок Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій Євросоюзу, який має включати нафтове ембарго.

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