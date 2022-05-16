Кулеба запросив Євросоюз очолити відбудову одного із зруйнованих регіонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Європейський Союз очолити відбудову одного зі зруйнованих війною регіонів України.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

"Зустрівся з єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні. З ініціативи президента України Володимира Зеленського я запросив ЄС очолити відбудову одного зі зруйнованих війною регіонів України", – написав він.

Міністр додав, що ЄС також підтримуватиме економічне відновлення України, подальшу інтеграцію товарів і послуг у єдиний ринок Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Кулеба розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій Євросоюзу, який має включати нафтове ембарго.