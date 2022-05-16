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У бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ зафіксовано майже 40 вибухів

Ворог продовжує обстріл прикордонних населених пунктів на Сіверському напрямку.

У бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ зафіксовано майже 40 вибухів
Фото: Пресслужба Чернігівської ОДА

Ворог продовжує обстріл прикордонних населених пунктів на Сіверському напрямку з території Росії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Сьогодні з 09:20 до 09:40 зафіксовано чотири вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) та 20 у бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область).

Близько 12:00 з території РФ спостерігачі зафіксували ще один обстріл у бік Миколаївки. Усього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів. 

Приблизно о 12:20 зафіксували 7 вибухів (“приходів”) у районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо – працював міномет. 

Втрат серед особового складу немає.

Нагадаємо, у Чернігівській області зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій близько 3,5 тисяч будівель, на 80% – це житло.

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