У бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ зафіксовано майже 40 вибухів

Ворог продовжує обстріл прикордонних населених пунктів на Сіверському напрямку з території Росії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Сьогодні з 09:20 до 09:40 зафіксовано чотири вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) та 20 у бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область).

Близько 12:00 з території РФ спостерігачі зафіксували ще один обстріл у бік Миколаївки. Усього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів.

Приблизно о 12:20 зафіксували 7 вибухів (“приходів”) у районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо – працював міномет.

Втрат серед особового складу немає.

Нагадаємо, у Чернігівській області зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій близько 3,5 тисяч будівель, на 80% – це житло.