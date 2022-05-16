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​Українці повертаються додому з вимушеної евакуації, – "Київстар"

За даними мобільного оператора, Польща прийняла 35% українців. Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%. 

​Українці повертаються додому з вимушеної евакуації, – "Київстар"
Фото: Укрзалізниця

Мобільний оператор "Київстар" підтверджує наявність тренду до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров. 

"Ми можемо підтвердити, що є тренд повернення українців додому. Ми справді бачимо всю міграцію, бачимо всі країни. На сьогодні, за базою "Київстару", Польща прийняла 35% українців. Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%. Тобто це топ країн, куди роз'їхалися клієнти "Київстару", – розповів він. 

За словами Олександра Комарова, є два типи внутрішніх міграцій: із великих міст у селища та зі сходу на захід. Близько 4 млн людей переїхали в інші області країни, решта перемістилися з міст у села в межах своїх областей. 

"Внутрішня міграція такої великої кількості людей – це технічний виклик для мобільних мереж", – зазначив президент "Київстару".

За його даними, сьогодні середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстар" зменшилася приблизно з 38 Мбіт до 28 Мбіт за рахунок того, що майже 5 млн абонентів виїхали з міст у сільську місцевість.

"Із територій, де мобільна передача даних доступна в діапазонах 1800МГц і 2600МГц, вони поїхали туди, де працює технологія LTE-900, яка має меншу ємність. І це є причиною того, що ми зараз переосмислюємо свій план побудови нових базових станцій на цей рік. Наприклад, на територіях, що сильно приросли в абонентах – рухатися від LTE-900 до LTE-1800, можливо, десь нарощувати до 2600МГц", – заявив президент мобільного оператора.

Нагадаємо, за даними ООН, понад 14 млн українців виїхали зі своїх домівок через збройну агресію Росії проти України, із них 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами. 227 партнерів, більшість національних неурядових організацій, надали гуманітарну допомогу понад 5,4 млн людей, багатьом із них – на сході. 

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