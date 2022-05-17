LB.ua закриває російськомовну версію сайту. Ми довго йшли до цього, проте вирішили, що цей день настав.

Уже багато років головна сторінка нашого сайту - україномовна. Упевнені, що серед наших читачів немає тих, хто не розуміє чи не вміє читати українською. Тому в умовах, які постали перед нашою країною, під час повномасштабної війни, яку розв’язала проти нас Росія, російськомовна сторінка втратила свою актуальність. Для англомовних читачів LB.ua повноцінно функціонує англійська версія сайту.

Ми працюємо щодня, щоб ви могли споживати якісну, оперативну і перевірену інформацію. У цей непростий час нам дуже потрібна ваша підтримка. Нагадуємо, що в нас упроваджена система фандрайзингу - підтримати LB.ua можна за посиланням. Пожертву можна зробити навіть у криптовалюті.

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