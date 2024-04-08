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LB.ua запускає окремий розділ про здоров’я

LB.ua запустив окремий розділ про здоров’я. Раніше ця тематика була частиною розділу «Суспільство», а відтепер виокремлюється в окремий розділ зі своєю редакцією.

«Тематика системи охорони здоров’я та медицини в цілому понад 10 років була у фокусі LB.ua. Наша заступниця головного редактора Вікторія Ґуерра є однією з найкращих авторок по темі охорони здоров’я. Тепер цієї тематики на LB.ua стане ще більше - ми змогли посилити цей напрямок двома журналістками, залучивши партнерів. Наш сайт росте і розвивається, і ми цьому дуже тішимося», – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.


Головним партнером розділу стала медична мережа «Добробут».

«LB.ua — видання із бездоганною репутацією, команді якого вдалося згуртувати навколо себе активну, інтелектуальну та вимогливу аудиторію. Саме такими є й клієнти «Добробуту», — зазначив співвласник та член ради директорів «Добробуту» Олег Калашніков. — Ми раді підтримати медичний проект LB.ua, оскільки наші команди дихають спільними цінностями й мають спільну мету: створити нову культуру піклування про своє здоров'я, якісно нову систему взаємодії «лікар — пацієнт» та зрештою — зробити українців більш здоровими. Бо, як каже Тімоті Снайдер, свобода неможлива без здоров'я».

Редакційний контент у межах тематики є і буде повністю незалежним.

Редакторкою розділу стала Ірина Андрейців, яка висвітлювала тематику здоров’я та медичної реформи з 2017 року – як журналістка та редакторка «Української правди. Життя» та редакторка розділу «Життя» на LIGA.net.

«Нашим головним фокусом буде насамперед система охорони здоров’я. Ми маємо змусити її працювати краще, бо нас і так меншає – і через війну, і через природні причини. Найкращий спосіб змусити систему змінюватись – постійно виводити її з тіні і показувати як круті приклади трансформацій, так і системних порушень прав пацієнтів», – розповідає Андрейців.В межах розділу будуть також корисні пояснювальні матеріали щодо здоров’я та способу життя, а також історії лікарів та пацієнтів, які не можуть залишати байдужими.

У команду розділу також доєдналася журналістка і психологиня за освітою Галина Данилюк: «Мені важливо дізнаватися від експертів всю актуальну ситуацію в Україні про усе, що стосується лікування. Я хочу, щоб система на наші податки реально працювала».

  • Нагадаємо, LB.ua оновив дизайн футболок, які в рамках фандрайзингової кампанії отримують наші підписники. Усі, хто обере опцію “Меценат” або “Натхненник”, отримає від редакції подарунок з ексклюзивним малюнком авторства заступниці головного редактора Вікторії Ґуерри.
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