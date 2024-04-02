МОЗ розглядає можливість проведення вакцинації в аптеках позакалендарними щепленнями, - Кузін

В аптеках України, можливо, будуть робити щеплення не тільки від грипу, а й іншими вакцинами, що не входять в Національний календар щеплень.

Про це розповів головний державний санітарний лікар, заступники міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в коментарі Укрінформу.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення ми тестували проведення вакцинації від грипу в аптеках на рівні Києва. Цей пілот зводився до вакцинацїі проти грипу, тому що це сезонна хвороба і цю вакцину часто купують в аптечній мережі. Це було дуже зручно, тому що людині не треба було думати про дотримання холодового ланцюга, як доставити вакцину з аптеки до закладу охорони здоровʼя. Тому ми поки що розглядаємо можливість проведення вакцинації позакалендарними щепленнями”, - зазначив Кузін.

Він уточнив, що це, зокрема, вакцина проти вірусу папіломи людини, пневмококової інфекції, грипу.

“Якщо в наявності (в аптеці - ред.) є вакцини, які поза календарем щеплень, то люди також зможуть робити в аптеці і ці щеплення. Це широка вакцинація усіма позакалендарними вакцинами, які можуть знаходитися в роздрібній торгівлі в аптечній мережі", - сказав Кузін.

Втім, наразі не йдеться про рутинну вакцинацію в аптеках. Це пов'язано із тим, що вакцини для щеплень за Національним календарем щеплень закуповуються коштом державного бюджету або надаються як гуманітарна допомога.

"Тут не працює звичний для нас принцип реімбурсації, коли держава компенсує вартість якогось препарату. Тим більше, що певна частина вакцин зараз є гуманітарна. Якщо по сучасному законодавству аптеці передати гуманітарну вакцину, то вона буде втрачати статус комерційного субʼєкта господарювання. Тому є певні юридичні складнощі по тому, щоб розширити послуг вакцинації в аптеках і на рутинні щеплення”, - наголосив заступник міністра.

Кузін додав, що в МОЗ будуть дивитися за підсумками першого етапу, наскільки буде користуватися попитом ця послуга, наскільки вона буде поширена і який асортимент пропонуватиме аптечний бізнес.

Головний державний санітарний лікар нагадав, що Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ до вакцинації в аптеках. Але вона ще не набрала чинності, уряд ухвалив першу частину нормативно-правових актів. Наразі невідомо, яка кількість аптечних закладів готова буде надавати послуги з вакцинації.

На початку березня Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації від сезонного грипу в аптеках. Це зробить вакцинацію зручнішою та доступнішою.