Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках

Днями Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації від сезонного грипу в аптеках. Це зробить вакцинацію зручнішою та доступнішою.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Щоб проводити вакцинацію, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику.
Для цього аптечний пункт має забезпечити:
- наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання
- проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.
Це рішення набирає чинності через три місяці після його опублікування. Таким чином аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.