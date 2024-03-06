Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках

Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.

Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.

Днями Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації від сезонного грипу в аптеках. Це зробить вакцинацію зручнішою та доступнішою.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Щоб проводити вакцинацію, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику.

Для цього аптечний пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Це рішення набирає чинності через три місяці після його опублікування. Таким чином аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.