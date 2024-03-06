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Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках

Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.

Кабмін схвалив вакцинацію від грипу в аптеках
Аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.
Фото: EPA/UPG

Днями Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації від сезонного грипу в аптеках. Це зробить вакцинацію зручнішою та доступнішою.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Щоб проводити вакцинацію, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. 

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Для цього аптечний пункт має забезпечити:

  • наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання
  • проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Це рішення набирає чинності через три місяці після його опублікування. Таким чином аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.

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