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Найближчим часом у Миколаївській області почне працювати мобільний аптечний пункт, - Ляшко

Також їх можуть запустити у Сумській та Чернігівській областях.

Найближчим часом у Миколаївській області почне працювати мобільний аптечний пункт, - Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: Пресслужба МОЗ

В Україні розширюється перелік областей, де працюють мобільні аптечні пункти. Наступний такий пункт запрацює в Миколаївській області.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

“Зараз ми у Сумській та Чернігівській областях пропрацьовуємо маршрут, де може їздити мобільний аптечний пункт. І там ми у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги плануємо запустити такий мобільний аптечний пункт, поки його не підхопить якийсь субʼєкт господарювання. Але наше завдання покрити всю Україну повністю мобільними аптечними пунктами, щоб в кожному селі був доступ до програми "Доступні ліки", - сказав Ляшко.

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Міністр зазначив, що у Харківській області в маршрут мобільного аптечного пункту входить вже 111 населених пунктів, а в Черкаській області - 734 населених пункти.

У мобільних аптечних пунктах можнапридбати як безрецептурні, так і рецептурні лікарські засоби. Це поширюється і на ліки за програмою “Доступні ліки”, на які людина має електронний рецепт.

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