30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ

Через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, половину закладів закриють у Кременчуцькому районі, сім – у Полтавському, шість – у Лубенському та два – у Миргородському районах. Загалом понад 9700 дітей тимчасово перейшло на дистанційне навчання.

"В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень. Високі показники захворюваності – у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах", - зазначив Пронін.