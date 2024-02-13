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30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ

Понад 9700 дітей тимчасово перейшло на дистанційне навчання. 

30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ
Фото: Полтавська ОВА

Через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. 

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, половину закладів закриють у Кременчуцькому районі, сім – у Полтавському, шість – у Лубенському та два – у Миргородському районах. Загалом понад 9700 дітей тимчасово перейшло на дистанційне навчання. 

"В області спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень. Високі показники захворюваності – у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах", - зазначив Пронін.

  • Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що загальнонаціональний карантин через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ на рівні країни не оголошуватимуть, але, можливо, доведеться вдатися до локальних обмежень.
  • Днями МОЗ повідомило, що захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстрували у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.
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