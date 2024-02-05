Фактори збільшення ваги, які ми ігноруємо

Чому з кожним роком кількість людей з надлишковою вагою постійно зростає? Існує думка, що на це впливає ряд чинників, які виникли під час еволюційного розвитку людства. Давайте їх розглянемо.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

1. Доступність їжі

Їжа стала доступною для більшості населення економічно розвинених країн. Проблема голоду зникла. Здавалося б, та й що? До чого тут ожиріння? Їжі багато, а їсти її ми будемо мало, чи стільки, скільки треба. Ідея хороша, але важко здійсненна. У тому й біда, що їсти мало в умовах достатку дуже важко. Немає у нас відповідного механізму. Навпаки, ми маємо механізм поповнення запасів за першої ж можливості. Це основна властивість нашого харчового інстинкту.

Змінюється структура людського харчування. Їжа стає все більш рафінованою, жирною та солодкою. Отже, людство сите, їжі йому більше не треба, але харчова промисловість продовжує виробляти продукти харчування. І їх треба продавати. Закон життя. А як продати щось ситому? Правильно! Треба зробити це смачніше, тобто більш жирніше і більш солодке. І якщо хтось із виробників продуктів харчування навіть розуміє, що багато жиру в їжі, це погано, закони конкуренції та ринку змусять його або виробляти більш шкідливу їжу, або шукати собі іншу роботу.

Чому смачні речі так смачні? Тому що з них ми можемо безпосередньо і дуже швидко витягти поживні речовини (жир і цукор), які можемо припасти до кращих часів, або витратити на поточні енергетичні потреби. Тому їх так хочеться і тому нам так добре, коли трапляється поїсти щось смачненьке! Як результат, наша їжа стала ніжнішою. Вона швидше розщеплюється нашими травними ферментами і всмоктується за більш короткий проміжок часу. В результаті миттєво в кров надходить велика кількість поживних речовин, які організм просто не встигає витратити, йде поповнення запасів.

2. Реклама смаколиків

Просто подивіться довкола себе: їжа всюди. Телепередачі, присвячені приготуванню та сервіруванню страв, ток-шоу на тему їжі, плюс рекламні ролики, щити, рецепти страв у журналах та кулінарних книгах. А людина так влаштована, що присутність образів їжі в її оточенні здатна стимулювати апетит та харчову поведінку. Більше того, в умовах вільного вибору людина завжди віддасть перевагу жирнішим і солодшим продуктам. Це також інстинкт. Ми інстинктивно прагнемо ласощів. І як результат, ласощі дедалі більше замінюють їжу. Вчені встановили, що якщо б людина вживала в їжу тільки ті продукти, які активно рекламуються, вона б набирала до 5 кг зайвої ваги в рік.

3. Горезвісний фаст-фуд

Доведено, що чим швидше людина їсть, тим більше їжі вона поглине перш, ніж насититься. Але часу немає. Доводиться їсти буквально на ходу. І до наших послуг мережа ресторанів швидкого харчування, де немає навіть тарілок та столових приладів. Їж прямо так, рви їжу зубами. Адже відомо, що людині треба більше їжі, якщо вона відкушує від цілого шматка, і відповідно менше, коли користується ножем та виделкою. І виходить, що триповерховий бутерброд з такого ресторану хоч і тягне калорійністю на цілий обід, а насичує недостатньо. Неодмінно хочеться взяти до такого бутерброду ще й картоплі фрі, і коктейль, і пиріжок із солодкою начинкою.

4. Зниження рухової активності

Мало рухів – невелика витрата енергії. А оскільки на ходьбу та подібні навантаження організм витрачає переважно жир, то першим наслідком гіподинамії є скорочення витрати жиру у м'язах та збільшення його накопичення. Дуже важливо засвоїти, що малорухливість у людини веде до порушення харчової поведінки, підвищення апетиту та переїдання!

5. Збільшення у нашому харчуванні частки жиру та цукру

Нас інстинктивно тягне на ласощі! Це саме та їжа, ті поживні речовини, які можна безпосередньо накопичувати та витрачати. В умовах дефіциту харчування вся наша система смакових уподобань була відпрацьована саме так, щоб швидше знаходити їжу, яка жирніша й солодша. Вона привабливо пахне, її особливо хочеться.

6. Дефіцит харчових волокон

Коли волокон мало, поживні речовини всмоктуються дуже швидко. Рівень їх у крові швидко зростає. Це уповільнює обмін речовин, переорієнтує його на накопичення запасів.

7. Стан нашої психоемоційної сфери

Їжа допомагає знизити тривожність, підвищити настрій, досягти хоч якогось душевного комфорту.

Ці чинники створюють передумови, що маса тіла в людини починає збільшуватися, стає надмірною. І оскільки дія цих факторів універсальна, людей із надмірною вагою стає дедалі більше. І не так вже й складно все виправити – харчування, властиве нам від природи, харчування, серед якого ми сформувалися, як біологічний вид, це їжа менш жирна, менш солодка і більш волокниста, ніж зараз.

Усього три моменти! Зроби своє харчування менш жирним, менш солодким і більш волокнистим, і вже цього буде достатньо, щоб потихеньку худнути. Причому наше природне харчування зовсім не виключає ласощів, цукерок, чіпсів, смаженого м'яса та інших смаколиків. Потрібно лише їсти їх після основної їжі, а не замість! Також не потрібно забувати про фізичну активність та емоційний стан. Потрібно подружитись зі своїм організмом, прислухатись до його потреб і уникати провокуючих факторів.

Будьте здорові!