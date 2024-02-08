Львів компенсуватиме людям з інвалідністю на кріслах колісних частину вартості поїздок інклюзивним таксі

На місяць людині можуть компенсувати до 800 гривень.

Львів буде компенсувати вартість проїзду на таксі для людей на кріслах колісних. Розмір такої компенсації для однієї людини складатиме до 800 гривень на місяць.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

“Людина, яка користується цією послугою (інклюзивне таксі, - ред.), може, за результатами поїздок, подати відповідний пакет документів до міської ради для отримання компенсації за користування цією послугою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі цю послугу надає три автомобілі компанії Uklon. Таким чином, кількість поїздок, яка може бути надана протягом місяця, становить близько 450 поїздок.

“Знаємо, що вже було здійснено 46 поїздок станом на сьогодні, тому послуга користується попитом і місто надає додаткову можливість і підтримку тим людям, які зможуть цим скористатися”, - запевнила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Валентина Бартошик.

Інклюзивне таксі можна замовляти як безпосередньо по Львову, так і в околицях міста радіусом до 20 км. Ці авто оснащені гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного.